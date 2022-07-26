Британія ввела санкції проти 42 російських чиновників та пропагандистів

Велика Британія запровадила санкції проти низки російських чиновників за сприяння окупації територій України.

Як повідомляється на сайті британського уряду, у санкційні списки зокрема потрапили 29 губернаторів регіонів з усієї Росії, які за наказом Кремля перераховували кошти окупаційним адміністраціям захоплених територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, уряд Великої Британії наклав санкції на Віталія Хоценка та Владислава Кузнєцова, прем’єр-міністра та першого заступника голови так званих "Донецької та Луганської народних республік" за підрив територіальної цілісності України.

Також під санкції потрапили міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко та заступник міністра юстиції Олег Свириденко. Їх звинувачують у придушенні свободи слова в Росії та переслідуванні росіян, які виступають проти війни.

Крім того, під санкції потрапили Сарвар і Санджар Ісмаїлови, племінники російського олігарха Алішера Усманова, якого Велика Британія внесла до санкційних списків навесні. У повідомленні, зазначається, що і Сарвар, і Санджар мають нерухомість у Великій Британії.

У координації з ЄС Велика Британія також запровадила санкції проти двох групи сирійців, які причетні до вербування місцевих найманців для участі у війні проти України, а також підтримують репресивний сирійський режим.

У британському уряді уточнили, що наразі Велика Британія внесла до санкційних списків понад 1100 осіб і понад 100 організацій.