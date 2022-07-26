Німеччина вже зменшила споживання газу на 15% і продовжить економити, – міністр

Німеччина цього року спромоглася знизити споживання газу на 14-15% і влада країни має намір ще більше знизити споживання енергоресурсів.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек перед засіданням позачергової Ради ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо Німеччина зможе заощадити більше ніж на 15%, то в цьому немає нічого ганебного", – сказав міністр.

При цьому Габек назвав "добрим кроком" запропонований Єврокомісією (ЄК) план скорочення споживання газу на 15%.

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок погодила план Єврокомісії щодо добровільного зменшення споживання газу на 15%. Водночас Рада ЄС схвалила певні винятки із цієї домовленості, а також передбачила можливість подавати запит на звільнення від цього обов’язку у майбутньому.

Напередодні увечері російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

Наразі газопровід "Північний потік" працює на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.