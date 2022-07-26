Російський "Сбєрбанк" подав позов до своєї української "дочки" на 23 мільярди рублів

"Сбєрбанк Росії" подав в Арбітражний суд Москви позов з вимогою стягнути 23,4 млрд рублів зі своєї колишньої української "дочки" "Міжнародного резервного банку" ("МРбанк").

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані картотеки суду.

У пресслужбі "Сбєрбанку" підтвердили існування такого позову, заявивши, що його "подано до російського суду відповідно до умов договору".

Суть позовних вимог наразі не розкривається.

Як повідомлялося, Національний банк України після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував "Міжнародний резервний банк".

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, примусово вилучаються 100% акцій українського "МР банку", що належать "Сбєрбанку Росії".

У відповідь "Сбєрбанк" заявив про плани оскаржити це рішення у арбітражі.