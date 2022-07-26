ДБР оголосило у розшук двох колишніх міністрів часів Януковича, вони виїхали з України

Колишніх міністрів часів Віктора Януковича колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього очільника МЗС Костянтина Грищенка оголосили у державний та міжнародний розшук.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР), передає Радіо Свобода.

Працівники бюро також планують звернутись до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян уточнила, що Грищенко залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижа, а Лавринович виїхав з України у травні. Оскільки, за оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, планується також звернення до Інтерполу для їх затримання.

Читайте також: Зеленський звільнив лобіста "харківських угод" Януковича з посади першого заступника секретаря РНБО

Як повідомлялося, 25 липня колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єром з порушенням Конституції України, закону про міжнародні договори, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Слідство вважає, що це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя, замість виведення з України.

У 2021 році про підозру у цій справі вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову.

До підписання угод також був причетний Руслан Демченко, який на той час працював у МЗС, а після обрання президентом Володимира Зеленського був призначений першим заступником секретаря СНБО. Зеленський звільнив його з цієї посади 25 липня 2022 року.

Так звані "Харківські угоди" були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.