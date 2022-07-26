Електроенергія з України може замінити 5 мільярдів кубометрів російського газу для ЄС, – Галущенко

Україна готова поставити вже зараз до країн Євросоюзу 1,5 гігаватт електроенергії, замістивши таким чином близько 5 млрд кубометрів газу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в Брюсселі перед початком ділового обіду в рамках надзвичайної Ради міністрів ЄС з питань енергетики, передає Укрінформ.

Таким чином міністр відповів на запитання, яким чином Україна і ЄС можуть допомогти одне одному в подоланні енергетичної кризи, що була спровокована Росією.

"Ми маємо декілька ідей. Перш за все, це питання експорту електроенергії з України. Це ситуація взаємного виграшу. Ми можемо продавати електроенергію, ми маємо такі спроможності, до 1,5 гігават, – ми можемо робити це просто зараз. Це добре для українського ринку, тому що ми маємо велику цінову різницю. Тож ми можемо отримати гроші для підтримання нашої фінансової ліквідності. З іншого боку, ми можемо заощадити до 5 млрд кубометрів газу в Європі: ви просто купуєте нашу електроенергію і не використовуєте російського газу", – пояснив Галущенко.

Раніше повідомлялося, що представники країн Євросоюзу погодили план Єврокомісії щодо добровільного зменшення споживання газу на 15%, але у ньому буде низка винятків.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.

Але уряди ЄС – особливо з південноєвропейських держав, які зазвичай менше покладаються на Росію – скаржилися, що Комісія перевиконала свої повноваження і що мета у 15% є занадто високою.

Пізніше країни Євросоюзу розробили свої пропозиції щодо плану Єврокомісі про скорочення споживання газу на 15%. Вони вважають, що необхідно передбачити низку винятків.