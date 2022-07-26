Вартість страхування автомобіля для виїзду за кордон зросла на 26%

Тарифи на придбання поліса "Зелена картка" для виїзду за кордон на авто з 26 липня зросла на 26,3%.

Як повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ), вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів підвищується до 913 грн (раніше – 723 грн), передає Інтерфакс-Україна.

Вартість "Зеленої картки" на такий же строк для автобусів зросла до 3 429 грн (раніше – 2 715 грн), для вантажних автомобілів – до 2 153 грн (з 1 705 грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1 453 грн (раніше – в 1 150 грн), автобусів – 4 763 грн (3 772 грн), вантажівок – 2 858 грн (2 263 грн).

Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів підвищено до 6 451 грн та 7 986 грн відповідно, для автобусів – до 16 673 грн та 30 964 грн, для вантажних автомобілів – до 13 529 грн та 25 534 грн відповідно.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану та Молдови для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 665 грн, на один місяць – 978 грн, на півроку – 2 242 грн, на рік – 3 193 грн.

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В МТСБУ нагадали, що розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлені постановою Кабінету міністрів від 6 січня 2005 року та визначені в євро.

Поліси "Зелена картка" реалізують із 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

"Зелена картка" – система страхового захисту постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання та країни реєстрації транспортного засобу.

"Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки. Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.