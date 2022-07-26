Україна просить США про "газовий ленд-ліз"

Кабінет міністрів звернувся до уряду США щодо надання Україні "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії триває, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв", – написав Шмигаль.

ЗМІ повідомляли, що Україна обговорює з Вашингтоном можливість постачання американського зрідженого природного газу (LNG) за ленд-лізом.

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко під час поїздки до Вашингтону улипні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими. Водночас українська сторона планує розрахуватися з США після того, як буде збільшений внутрішній видобуток газу.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася зі Світовим банком та ЄБРР про отримання більш ніж $500 млн для підготовки до опалювального сезону.

До того Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень та генераторів.