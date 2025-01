"Приватбанк" виграв суд у компанії Коломойського про підстави для націоналізації

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовільнив скаргу державного "Приватбанку", скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками банку кіпрській компанії кіпрської Triantal Investments Ltd про скасування розпорядження Національного банку України щодо інспекційної перевірки "Приватбанку" від 17 жовтня 2016 року.

Як повідомляє пресслужба банку, відповідне рішення Верховний Суд ухвалив сьогодні, 26 липня.

"За результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників "Приватбанку" в період до 2016 року та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні", – йдеться у повідомленні.

У "Приватбанку" наголосили, що це остаточне судове рішення по цій справі, яке є важливою складовою частиною судової боротьби державного банку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.

Як повідомлялося, у травні 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким за позовом колишнього акціонера "Приватбанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd було скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної "Приватбанку" напередодні його виведення з ринку.

В Нацбанку тоді пояснювали, що оскарження рішення про проведення інспекційної перевірки у "Приватбанку" є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури його націоналізації.

Нагадаємо, Нацбанк на підставі зазначеної перевірки визнав "Приватбанк" неплатоспроможним і звернувся до уряду з пропозицією вивести банк із ринку за участю держави через продаж банку Міністерству фінансів.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Частка Боголюбова та Коломойського становила по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова – 0,2%.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони ведуть численні судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.