У світі посилилася конкуренція за постачання скрапленого газу, – Bloomberg

Конкуренція за постачання СПГ у світі посилилася після повідомлення російського "Газпрому" про скорочення прокачування газу в Європу трубопроводом "Північний потік-1".

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Як повідомляється, енергетичні компанії Південної Кореї і Японії прискорюють закупівлю СПГ на зиму через занепокоєння щодо того, що Європа почне активно поповнювати запаси за рахунок постачання скрапленого газу, розповіли інформовані трейдери. При цьому навіть країни, які тяжко сприймають зміни цін на сировину, як Індія й Таїланд, збільшують закупівлі, щоб уникнути дефіциту.

Як повідомлялося, прокачування газу "Північним потоком-1" із середи, 27 липня, скоротиться до 20% його потужності.

За оцінками трейдерів, спотові ціни на СПГ у Північній Азії можуть досягти $45 за мільйон британських теплових одиниць (BTU), максимум з початку березня.

Природний газ – один із ключових енергоресурсів у виробленні електроенергії й опаленні приміщень. Зростання цін на газ призведе до ще більшого прискорення інфляції у світі. За поточного рівня цін покупці з країн з економікою, що розвивається, як Пакистан, Бангладеш і Аргентина, не можуть дозволити собі здійснювати угоди на спотових ринках, через що виникає дефіцит газу, зазначає Bloomberg.