Окупанти готуються запустити пором до Маріупольського порту
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти вирішили перевозити військові вантажі поромом із Єйська. На зворотнє поїде вкрадене", – написав Андрющенко.
За його словами, організацію перевезень доручили підпрємству з орбіти Міноборони Росії – ТОВ "Оборонлогістика".
"Навіть по промо кампанії легко побачити, що всі її клієнти – військового напряму. Ніхто вже особливо не ховається. Залучено авто-вантажний паром "Лаврентій" з портом приписки "Новоросійськ". Одного цього парому вистачить для перевезення протягом 4 годин морем 20 фур боєкомлпекту (наприклад)", – додав Андрющенко.
Окрім того, він зазначив, що варто звернути увагу на великий флот цієї "цивільної" кампанії.
"Усе в Новоросійську. Але ж ми знаємо, що росіяни вимикають на судах в Азові всі прибори ідентифікації, тому що насправді піде в порт "Маріуполь" – покаже час. Поки розбудова військово-логічтичної бази в порту в стані облаштування", – підсумував Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що окупанти відновили електропостачання Маріупольського порту і готуються вивозити вкрадене зерно.
8 липня російські загарбники остаточно відновили роботу Маріупольського морського порту для вивезення викрадених вантажів і завезення військової техніки.