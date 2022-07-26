Держлісагентство планує збільшити заготівлю дров у кілька разів

Держлісагентство вже зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець у колонці для ЕП.

Він зазначив, що для забезпечення мобільних котелень потрібен достатній обсяг "альтернативного" палива – вугілля, дров, соломи тощо. Саме це питання підіймалось під час одного з засідань Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Лише Донеччина, де руйнування інфраструктури найбільші, потребує понад 700 тис. кубометрів. Миколаївщина – понад 400 тис. кубометрів. Одещина – понад 300 тис. кубометрів", – зазначив Болоховець.

Але, за його словами, збільшити заготівлю дров не так просто. Зокрема, близько 2 млн кубометрів дров не вдається зібрати у важкодоступній місцевості внаслідок недостатньо розвинутої лісової інфраструктури.

Він додав, що ще одна можливість збільшення заготівлі – активізація рубок. Болоховець нагадав, що у 2020 році в Україні було зменшено нормативний показник повноти насаджень, тобто густоти стояння дерев у лісі. Відповідно, з’явилась можливість у збільшенні обсягів проріджування та прохідних рубок (догляд за лісом). За розрахунками фахівців Держлісагентства, це дасть можливість додатково заготовити ще 4 млн кубометрів.

"Є суттєві резерви санітарних рубок. Я вже не кажу про колосальні резерви тріски. Кожного року ми вимушені залишати в лісі мільйони тонн відходів. Перебивається десь лише 300 тис. кубометрів, а півтора мільйона кубометрів тріски лишається. Ми готові інвестувати у перероблення та переробляти весь обсяг (для нас це додатково понад 1 млрд грн заробітку), але потрібен споживач. Тобто котельні, які погодяться купляти це паливо", – зазначив Болоховець.

Він запевнив, що лісова галузь готова знайти для країни необхідний обсяг дров без шкоди лісовому фонду.