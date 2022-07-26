Кабмін направив 1 мільярд євро європейського кредиту на відновлення критичної інфраструктури

Кабінет міністрів спрямував 1 мільярд євро кредитних коштів, виділених напередодні Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), на відновлення пошкоджених внаслідок російського вторгнення об’єктів критичної інфраструктури.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду 26 липня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль нагадав, що вчора ЄІБ погодив виділення Україні 1,6 млрд євро, з яких 1 млрд євро буде виділений уже зараз.

"Ці кошти будуть спрямовані на заходи з підготовки до опалювального сезону, відновлення пошкоджених об’єктів електро-, водо- й теплопостачання та іншої житлово-комунальної інфраструктури. Відповідне протокольне доручення затверджуємо сьогодні", – заявив очільник уряду.

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні оголосила, що ЄІБ за підтримки бюджету ЄС затвердив фінансування України у розмірі 1,59 млрд євро, із яких 1 млрд євро буде надано негайно.

Негайна фінансова допомога на загальну суму 1,05 млрд євро складатиметься з авансових виплат за вісьмома фінансовими контрактами, що допоможе уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні, надати підтримку стратегічним державним компаніям, забезпечити терміновий ремонт пошкодженої інфраструктури, відновити надання порушених муніципальних послуг, а також підтримати термінові заходи щодо енергетики та енергоефективності в рамках підготовки до опалювального сезону.

Друга частина пакету складається з відновлення реалізації фінансованих ЄІБ проектів в Україні на загальну суму 540 млн євро, де це можливо, за винятком районів активних бойових дій та територій, які не контролюються українським урядом.