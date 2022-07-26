Кабмін виділив 126 мільйонів на компенсацію комунальних послуг для переселенців

Кабінет міністрів виділив 126,25 млн грн на покриття видатків центральних та місцевих органів влади з комунальних послуг, спожитих у будинках, де в умовах воєнного стану розміщувалися тимчасово переміщені особи.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 26 липня.

"Виділено 126,25 млн грн із резервного фонду державного бюджету на покриття витрат за квітень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, закладів освіти приватної форми власності, у приміщеннях (будівлях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи", – написав Мельничук.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.