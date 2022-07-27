Зеленський вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором
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У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт постанови про призначення народного депутата Андрія Костіна ("Слуга народу") генеральним прокурором.
Відповідний проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.
Зазначимо, що Андрій Костін наразі обіймає посаду очільника комітету ВР з питань правової політики.
Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.
Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.