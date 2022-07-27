Зеленський вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт постанови про призначення народного депутата Андрія Костіна ("Слуга народу") генеральним прокурором.

Відповідний проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.



Зазначимо, що Андрій Костін наразі обіймає посаду очільника комітету ВР з питань правової політики.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.