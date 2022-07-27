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Виробник приправ Kamis може піти з російського ринку, – ЗМІ

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камис
Американська компанія McCormick & Co, яка володіє брендом спецій та приправ Kamis, може піти з російського ринку.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

Так, у петербурзькій мережі "Вкустер" кажуть, що дистриб'ютор "Каміс-Приправи" розпродає товарні залишки, після чого марка Kamis може піти з країни.

Співрозмовник видання у великій федеральній мережі каже, що офіційного повідомлення про вихід Kamis не було, але перебої з поставками "вже відчуваються".

Продукція Kamis з Європи до РФ наразі не ввозиться, додало інше джерело. У "Ленті" повідомили, що у постачальника заблоковано приблизно 25% асортименту, а по решті товарів постачання йдуть виходячи з залишків.

У березні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну McCormick повідомила про призупинення всіх операцій у Росії, включаючи акції та нові інвестиції.

Автор: Юлiя Далецька

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