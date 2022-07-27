Ворог зруйнував в Україні понад 18 тисяч цивільних об’єктів, – МВС

Із початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували в Україні понад 18 тис. цивільних об’єктів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає пресслужба МВС.

"Російськими снарядами вражено понад 18 тисяч цивільних об’єктів і лише трохи більше – 300 військових. Наприклад, обстріл смт. Затока 26 липня, там не було жодних військових об’єктів, ці варвари зруйнували декілька приватних будинків в приватному секторі", – зазначив він.

За словами Єніна, станом на сьогодні, найбільша кількість обстрілів зареєстрована в Луганській області – понад 4 тисячі. На Донеччині вибухало майже 3 тис. разів, далі йде Миколаївська область, яку обстрілювали майже 700 разів.

Він додав, що Нацполіція з початку широкомасштабного вторгнення розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ та їхніми поплічниками.