"Газпром" зменшив постачання газу "Північним потоком" до Німеччини ще у 2 рази

Як було оголошено раніше, російська газова компанія "Газпром" скоротила постачання газу газопроводом "Північний потік" з 40% до 20% його потужності.

Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.

Як заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, "наразі спостерігається номіноване регулювання".

"Газпром" забезпечує 20% потужності. Ми побачимо протягом дня, чи так і залишиться", – зазначив він.

Голова мережевого агентства закликав німців більше економити. Щоправда, за його словами, приватні домогосподарства та промисловість уже використовують "на п’ять, шість, сім відсотків менше газу з поправкою на температуру".

Але цього недостатньо: "Восени ситуація зміниться, споживання газу зросте", – попередив Мюллер.

Він також розкритикував те, що газ наразі є частиною російської зовнішньої політики, військової стратегії РФ.

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.