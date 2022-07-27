Ціни на газ у Європі перевищили $2300 за тисячу кубометрів

Спотова ціна газу в Європі вранці перевищила $2300 за тисячу кубометрів після вибуття з ладу ще одного газоперекачувального агрегату на "Північному потоці".

Так, вартість найближчого (серпневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці зросла до $2385, передає Інтерфакс-Україна.



На день раніше торги закрилися на рівні $2118, а в середньому з початку місяця котирування склали $1741.



Прокачування газу магістраллю "Північний потік" з початком нової газової доби скоротилося до 31 млн куб. м.



На зростання цін у Європі відреагували також і ціни в Азії – січневий (нині найдорожчий) ф'ючерс на СПГ-індекс JKM виріс до $1900 за тисячу кубів. Індекс JKM Platts (Japan Korea Marker) відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю та Тайваню.

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.