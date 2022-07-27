Продажі нових смартфонів у Росії впали до мінімуму за останні 5 років

Продаж нових смартфонів у Росії в другому кварталі 2022 року знизився до мінімуму за п'ять років.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на представників місцевих операторів "Білайн" і Tele2.



Співрозмовник, близький до одного з російських операторів, назвав квартальні продажі "найнижчими за десятиліття".



За оцінками МТС і "Білайну", в Росії в цей період було продано близько 4,5 млн смартфонів на суму 103 млрд рублів.

У МТС заявили, що продажі впали до 2021 року на 30% і за кількістю проданих апаратів, і в грошовому вираженні, в Tele2 – на 23% і 12% відповідно. "Мегафон" зафіксував падіння продажів на 17% за кількістю смартфонів.



Серед інших особливостей продажів смартфонів у другому кварталі співрозмовники видання назвали зростання частки китайських пристроїв (за оцінкою "М.Відео – Ельдорадо", приблизно з половини ринку до двох третин) і зростання сегмента уживаних пристроїв.



Скорочення попиту на смартфони аналітики пов'язують зі зниженням реальних доходів населення та подорожчанням смартфонів.

"Купівельна спроможність, геополітика, страх за майбутнє – все це не сприяє купівлі айфону більш ніж за 100 тисяч рублів", – каже керівник агентства Content Review Сергій Половников.

Після вторгнення Росії в Україну постачання багатьох популярних брендів до РФ було припинено – як через порушення логістичних ланцюжків внаслідок санкцій, так і через рішення низки компаній призупинити продажі на російському ринку.

На тлі цього в РФ ухвалили закон про паралельному імпорті, що дозволяє ввозити певні товари без дозволу правовласника.