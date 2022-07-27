Розкрадання майна профспілок: Суд арештував 80 об’єктів нерухомості по всій Україні
Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), за рішенням суду це майно передано Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Серед переданих завдяки роботі ДБР до АРМА об’єктів: готелі "Турист" та "Дружба" у Києві; санаторії "Жовтень" у Конча-Заспі, "Куяльник" у Одесі, "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті; спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.
Розсілдування у справі ведеться за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).
За даними слідства, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.