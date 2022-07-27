Розкрадання майна профспілок: Суд арештував 80 об’єктів нерухомості по всій Україні

Суд наклав арешт на 80 об’єктів нерухомості у різних регіонах України, які належали профспілковим організаціям та були незаконно продані приватним власникам без обов’язкового погодження Фонду держмайна незаконно.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), за рішенням суду це майно передано Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Серед переданих завдяки роботі ДБР до АРМА об’єктів: готелі "Турист" та "Дружба" у Києві; санаторії "Жовтень" у Конча-Заспі, "Куяльник" у Одесі, "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті; спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Розсілдування у справі ведеться за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

За даними слідства, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.