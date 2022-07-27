Росія підписала угоду з Іраном про ремонт літаків та постачання комплектуючих

Іран підписав з Росією угоду, яка передбачає постачання деталей та обладнання для російських літаків, а також ремонт та технічне обслуговування бортів.

Про це повідомив представник цивільної авіації Ірану Міракбара Разаві, передає "Настоящее время" із посиланням на Mehr.



Також було підписано меморандум про взаєморозуміння, в межах якого кількість пасажирських авіарейсів між країнами буде збільшена до 35 на тиждень.



Угода була підписана під час візиту до Ірану заступника міністра транспорту Росії, який зустрівся з керівником Управління цивільної авіації Ірану Мохаммадом Мохаммаді-Бахшем.



Після вторгнення РФ в Україну Євросоюз закрив небо для російських літаків, а також заборонив постачання запчастин для них, техобслуговування, підтримку та страхування та зобов'язав лізингові фірми домогтися повернення літаків, зданих в оренду російським перевізникам.



На початку березня найбільший американський виробник авіаційної техніки Boeing припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання ним запчастин, такі ж заходи вжив європейський виробник Airbus. Наприкінці травня Bloomberg повідомляв, що запасів запчастин у авіакомпаній із Росії вистачить на три місяці.



У середині липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван казав що уряд Ірану готується "у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотників" для використання в Україні. Представники Росії та Ірану це заперечують.