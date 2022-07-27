Рада призначила новим генпрокурором нардепа від "Слуги народу" (оновлено)

Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

"27 липня 2022 року Верховна Рада України за поданням президента України підтримала Постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора", – йдеться у повідомленні.

За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України.

Іншим своїм рішенням Верховна Рада достроково припинила повноваження Костіна як народного депутата, повідомив нардеп Олександр Бакумов ("Слуга народу") у Telegram.

У Верховній Раді Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.