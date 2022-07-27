Голова "Енергоатома" заявив про готовність знову підключити всі 15 блоків АЕС наступної зими

"Енергоатом" готовий запустити в роботу цієї зими всі 15 енергоблоків чотирьох діючих українських АЕС, однак це залежатиме від інтенсивності бойових дій та звільнення Запорізької АЕС.

Про це президент "Енергоатома" Петро Котін заявив в ефірі Українського радіо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові запустити всі 15 енергоблоків з боку генерації "Енергоатому", – сказав Котін.

Водночас він констатував, що найбільша в Україні та окупована російськими загарбниками Запорізька АЕС зараз працює лише на половину потужності через пошкодження ліній електропередачі.

"Все залежатиме від завершення військових дій. Якщо ми звільнимо Запорізьку АЕС та відновимо роботу пошкоджених ліній, то ми зможемо працювати всіма шістьма енергоблоками на ЗАЕС", – зазначив голова "Енергоатома".

Водночас він запевнив, що решта дев'яти енергоблоків на контрольованій Україні території будуть готові працювати на повній потужності.

"Ми з оптимізмом дивимося на ці події та на те, що ми пройдемо опалювальний сезон", – наголосив Котін.

Як повідомлялося, "Енергоатом" використовував практику роботи всіма 15-ма енергоблоками протягом недовгого періоду у січні-лютому цього року, однак це викликало неоднозначні коментарі експертів щодо оптимальності завантаження енергосистеми з точки зору структури генеруючих потужностей. Наступної зими ця проблема може загостритися з огляду на пошкодження внаслідок російських обстрілів ряду українських ТЕС.

З іншого боку у майбутньому опалювальному сезоні 2022-23 років запуску максимальної кількості енергоблоків АЕС може сприяти збільшення експорту електроенергії до країн ЄС до кінця 2022 року орієнтовно до 1 тис. МВт.