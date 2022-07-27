Україна готує звинувачення проти керівників найбільших західних банків, – радник Зеленського

Україна висуватиме звинувачення у військових злочинах проти керівників банків JPMorgan Chase, Citi та HSBC через "фінансування воєнних злочинів" РФ.

Про це сказав радник президента України Олег Устенко в інтервʼю CNBC, передає Forbes.

"Усі, хто фінансує цих воєнних злочинців, які роблять ці жахливі речі в Україні, також скоюють військові злочини", – заявив Устенко.

За його словами, українська влада розглядає можливість варіант позову до Міжнародного кримінального суду. Спецслужби збирають необхідну інформацію, додав він.

Як раніше писав Financial Times, економічний радник президента Олег Устенко написав листи керівникам JPMorgan, HSBC, Citigroup та Crédit Agricole. У них він писав, що українська влада вимагає від керівників найбільших банків США та Європи розірвати зв’язки з групами, які торгують російською нафтою, пригрозивши Міжнародним кримінальним судом.

У листі Устенко звинуватив банки у "затягуванні" війни, надаючи кредити компаніям, які постачають російську нафту, і пообіцяв, що їм буде заблоковано участь у повоєнній відбудові України.

У відповідь в JPMorgan заявили, що беруть активну участь у застосуванні антиросійських санкцій. Citigroup та Credit Agricole повідомили про згортання діяльності в РФ, а в HSBC не відповіли на звинувачення.