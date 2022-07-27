Рада скасувала податки на імпорт обладнання для зберігання зерна

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 7548-1 щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що використовуються для забезпечення зберігання зернових таабо олійних культур.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Документ підтримали 304 нардепи.

Як додав Железняк, зокрема, від оподаткування ввізним митом звільнили імпорт мішків, рукавів для зберігання зернових та олійних культур та обладнання для їх наповнення, завантаження, розвантаження.

Раніше в Міністерстві агарної політики зазначали, що таке звільнення діятиме упродовж воєнного стану на території України та протягом 30 днів із дня його припинення чи скасування.

Раніше Мінагрополітики повідомляло, що до початку повномасштабної війни українські аграрії мали потужності для складського зберігання приблизно 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, частина була пошкоджена або знищена внаслідок воєнних дій.

Тому можливий дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року оцінювався в обсязі від 10 до 15 млн тонн.