Рада заборонила колекторам стягувати борги з військовослужбовців та їх сімей

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про споживче кредитування" щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного, надзвичайного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7414 у другому читанні проголосували 302 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Передбачені ухваленим законом зміни передбачають встановлення тимчасової, на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після дня його припинення або скасування, заборони кредиторам та колекторам не взаємодіяти за власною ініціативою із споживачами, на яких поширюється дія закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Зокрема, йдеться про військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, які проходять військову службу на території України, членів їх сімей, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

Крім того, під дію закону підпадають військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти, особи, які перебувають у полоні, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти.

У пояснювальній записці зазначається, що до запровадження в Україні воєнного стану громадяни, які наразі беруть участь у відсічі збройної агресії РФ, користувалися фінансовими послугами, в тому числі споживчим кредитуванням, і на сьогодні в багатьох з них є непогашенні кредитні зобов’язання перед фінансовими установами. Автори законопроєкту вважають, що його прийняття підвищить соціальні гарантії таких осіб.