Столичний ТРЦ Ocean Plaza припинив роботу через власників-росіян

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza у Києві призупинив роботу.

Про тимчасове закриття повідомляють кілька брендів та магазинів, які діяли на першому поверсі споруди, пише галузеве видання Pragmatica.

До прикладу, мережа супермаркетів "Ашан" 25 липня заявила про припинення роботи свого магазину, вказавши причиною повідомлення від адміністрації Ocean Plaza про припинення роботи торгового центру.

Нагадаємо, ТРЦ Ocean Plaza закрито з початку війни, до останнього часу у ньоум працював лише гіпермаркет "Ашан" та магазини по сусідству з ним. В Асоціації рітейлерів України припускали, що ТРЦ не може відновити роботу через своїх власників, пов’язаних з сім’єю російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Співвласник ТРЦ Василь Хмельницький не виключав, що через це ТРЦ можуть націоналізувати.

Формальним власником об'єкта є ТОВ "ІС "Либідь", створене у 2009 році та власником якого є Ocean Plaza Project (Кіпр).

Український бізнесмен Василь Хмельницький у 2019 році купив 33,5% у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Він досі вказаний серед бенефіціарів ТОВ "ІС "Либідь". Водночас контрольна частка у компанії до 2018 року прямо належала Ігорю та Лілії Ротенбергам – дітям російського мільярдера з найближчого оточення Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга. У грудні 2021 року цю частку переоформили на двох громадян Швейцарії.

ТРЦ Ocean Plaza по вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції склали близько $300 млн.