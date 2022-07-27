"Укргазвидобування" візьме кредит у державному банку на $107 мільйонів

АТ "Укргазвидобування" залучить в "Укрексімбанку" (Київ) мультивалютну відновлювану кредитну лінію в еквіваленті $107,4 млн шляхом рефінансування заборгованості за колишнім кредитним договором та договорами застави від 2017 року.

Про це йдеться у відповідному рішенні, схваленому розпорядженням Кабміну №645-р від 26 липня 2022 року.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%.