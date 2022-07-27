Рада дозволила призупиняти діяльність кредитних спілок

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7465-1 у другому читанні проголосували 273 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Серед іншого, закон надає спостережним радами кредитних спілок на час воєнного стану повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки, включно із призупиненням залучення і повернення внесків (вкладів), надання кредитів, виплати бонусів та премій їх працівникам, подання фінансової звітності тощо.

Також законом унормовано питання ведення Національним банком України (НБУ) рахунків, призначених для забезпечення потреб Збройних Сил України, відновлення об’єктів дорожньої та соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення, об’єктів житлово-комунального господарства, а також для отримання грошових надходжень з гуманітарної та благодійної допомоги Україні.

Крім того, закон передбачає низку інших змін: