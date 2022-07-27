МХП Косюка зменшив продажі курятини на 23%

Агрохолдинг МХП зменшив виробництво курятини у другому кварталі 2022 року на 11%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 170,4 тис. тонн.

Як повідомляє пресслужба МХП, за підсумками першого півріччя обсяги виробництва курятини склали 346,04 тис. тонн, що дещо менше, ніж у першому півріччі 2021 року (357,53 тис. тонн).

Водночас через пов’язані із війною складнощі загальний обсяг продажів курятини третім особам у другому кварталі впав на 23% та склав 140,55 тис. тонн здебільшого через зниження експортних продажів і зменшення кількості населення в Україні.

При цьому середня ціна на курятину у другому кварталі зросла на 22% (без ПДВ) – до $2,03 за 1 кг натуральної ваги. Зростання ціни відбулось виключно через високі експортні ціни, оскільки середня ціна на курятину в Україні у звітному періоді зменшилась на 12% рік до року та склала $1,43 за 1 кг. Водночас експортна ціна зросла на 55% рік до року та склала $2,63 за 1 кг.

Продажі олії МХП у другому кварталі 2022 року зросли на 38% та склали 48,5 тис. тонн рік до року, здебільшого у результаті збільшення частки соняшникового шроту у комбікормі (зміна рецепта).

Експорт соняшникової олії з початку 2022 року зменшився на 11% та склав 81,48 тис. тонн.

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Обсяг продажів готової м’ясної продукції (ковбас та копченого м’яса) у другому кварталі 2022 року впав на 73% рік до року та склав 2,29 тис. тонн через зупинку потужностей "Українського Бекону" через війну. Водночас середня ціна цієї продукції зросла на 96% та склала 88,34 грн за 1 кг (без ПДВ) здебільшого через зростання цін на сировину.

Обсяг продажів напівфабрикатів у другому кварталі 2022 року зменшився на 24% рік до року та склав 3 421 тонн здебільшого через значні складнощі у каналі HoReCa (KFC та McDonalds були вимушені зупинити операційну діяльність в Україні через війну).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.