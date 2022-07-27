ENTSO-E планує вдвічі збільшити український імпорт електроенергії

Оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E планують збільшити імпорт української електроенергії вже найближчим часом. Уже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з головою правління європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг в рамках робочої поїздки до Брюсселя.

Галущенко підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу, Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії. Це підтримують всі без виключення держави-члени ЄС.

Керівництво ENTSO-E зазначило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом. Уже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться.

ENTSO-E наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна може експортує електроенергію в Румунію та Словаччину – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (близько 200 МВт).

Як повідомлялося, оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.