ENTSO-E планує вдвічі збільшити український імпорт електроенергії
Про це повідомляє Міністерство енергетики України за результатами зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка з головою правління європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E Іоакімом Ванзетта та генеральним секретарем мережі Сонею Твохіг в рамках робочої поїздки до Брюсселя.
Галущенко підкреслив, що з огляду на вчорашнє рішення ЄС скоротити на 15% споживання російського газу, Україна може допомогти Європі компенсувати відповідні обсяги за рахунок збільшення експорту української електроенергії. Це підтримують всі без виключення держави-члени ЄС.
Керівництво ENTSO-E зазначило, що експорт планується збільшити вже найближчим часом. Уже цього тижня його обсяг стане вдвічі більшим, далі зростання продовжиться.
ENTSO-E наголошує, що зростання обсягів експорту має відбуватися поступово, зважаючи на технічні протоколи забезпечення стабільності роботи енергосистеми.
Нагадаємо, станом на сьогодні Україна може експортує електроенергію в Румунію та Словаччину – 100 МВт. Також експорт української електроенергії відбувається в Польщу (210 МВт) та в Молдову (близько 200 МВт).
Як повідомлялося, оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.