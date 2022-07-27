Країни G7 планують встановити обмеження цін на російську нафту до 5 грудня, – Reuters

"Велика сімка" прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської сирої нафти

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова високго чиновника G7, що побажав залишитися анонімним

"Мета тут полягає в тому, щоб узгодити терміни, які ЄС уже встановив. Ми хочемо переконатися, що механізм обмеження цін набуде чинності одночасно", – сказав чиновник.

G7 – США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія та Великобританія – заявили минулого місяця, що вони розглянуть питання про встановлення обмеження ціни на російську сиру нафту, щоб обмежити доходи від нафти, які Москва використовує для фінансування свого вторгнення в Україну.

Відтоді були спроби залучити Китай та Індію, які вже купують російську нафту зі знижкою до ринкової ціни.

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"Ми вже чули від ряду азійських країн, які зацікавлені або в приєднанні до коаліції, або в кращому розумінні цінового рівня, за яким ціна буде встановлена, щоб зміцнити свою позицію в переговорах з росіянами щодо майбутніх контрактів", – сказав представник G7.

Ціна, встановлена ​​G7, буде оприлюднена з цієї причини, сказав він.

Китай та Індія зацікавлені в мінімізації витрат на імпорт нафти, оскільки вони стурбовані впливом на бюджет через часто субсидовані роздрібні ціни та інфляцію, сказав чиновник.

G7 хоче, щоб ціна на російську нафту встановлювалася членами картелю покупців на рівні, вищому за російські виробничі витрати, щоб створити стимул для Кремля продовжувати накачування, але набагато нижче поточних високих ринкових цін.

Таким чином Росія зіткнеться з вибором між погодженням на нижчі, але постійні доходи та майже повну їх відсутність, коли ембарго ЄС на сиру нафту набуде чинності в грудні.

Чиновник сказав, що Росії буде важко продавати свою нафту деінде, оскільки санкції ЄС передбачають заборону на всі фінансові послуги, пов’язані з торгівлею її нафтою, включно зі страхуванням, перестрахуванням та фінансуванням вантажів і суден.