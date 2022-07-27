Goldman Sachs прогнозує рецесію в економіці єврозони

Аналітики Goldman Sachs прогнозують рецесію в економіці єврозони в поточному році, наголошуючи на занепокоєнні не тільки можливими наслідками скорочення поставок російського газу в регіон, а й послабленням ділової активності у сфері послуг.

Згідно з прогнозом Goldman, ВВП єврозони у липні-вересні знизиться на 0,1% порівняно з попереднім кварталом, а у жовтні-грудні – на 0,2%. Експерти, опитані агентством Bloomberg, у середньому прогнозують збільшення ВВП регіону на 0,2% у другому півріччі, передає Інтерфакс-Україна.

"При тому, що спад виробничої активності був очевидним уже деякий час, серйозне послаблення сфери послуг стало для нас сюрпризом, показавши, що постковідне відновлення цього сегменту економіки в основному завершилося", – йдеться в огляді Goldman.

При цьому експортного буму, який міг би допомогти європейській економіці, немає, оскільки і США, і Китай зазнають власних труднощів.

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Дані S&P Global, опубліковані минулого тижня, показали зниження індексу менеджерів із закупівель (PMI) сфери послуг у єврозоні в липні до 50,6 пунктів з червневих 53 пунктів. Промисловий PMI впав до 49,6 пунктів з 52,1 пунктів, опустившись нижче позначки в 50 пунктів, що говорить про спад активності.

Можливість повного припинення постачання російського газу газопроводом "Північний потік-1" зберігається, вважають аналітики Goldman. Розвиток ситуації за таким сценарієм, на їхню думку, призведе до різкого економічного спаду в єврозоні, економіка може втратити до 2,7% ВВП.

Серед негативних для європейської економіки новин експерти банку також відзначають звільнення Маріо Драгі з посади прем'єр-міністра Італії, серед позитивних – сильний туристичний сезон в Іспанії та вжиті в країні заходи бюджетного стимулювання.

Експерти Goldman очікують, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищить базові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) у жовтні, хоча раніше прогнозували їхнє піднесення на 50 б.п.

Раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк уперше за останні 11 років підвищив базову відсоткову ставку одразу на 50 базисних пунктів – до 0,5% річних.