Поляки витратили на допомогу українським біженцям $2 мільярда, – опитування

Поляки виділили на допомогу українцям, які втекли від війни Росії, до 10 мільярдів злотих (понад $2 млрд).

Такою є оцінка Польського економічного інституту, передає Європейська правда.

Результати дослідження показали, що 77% поляків взяли участь у різних формах підтримки українців – від фінансових та матеріальних переказів, волонтерської діяльності до надання людям своїх будинків та квартир.

Щодо загальної вартості цієї допомоги, то вона стала у 2-3 рази більшою, ніж витрати поляків на благодійність за весь 2021 рік. За оцінками інституту, вона склала не менше 5,5 млрд злотих, проте найімовірніша фактична вартість допомоги перебуває між 9-10 млрд злотих.

Ця оцінка враховує вартість коштів, переданих біженцям напряму чи шляхом участі в громадському зборі, а також вартість речей та товарів, придбаних для біженців, вартість запропонованого їм житла та харчування, а також вартість інших форм підтримки.

Найчастіше вказаний діапазон вартості виділеної допомоги (36%) становить 100-500 злотих.

Майже половина респондентів (44%) не залучала жодних фінансових коштів або використала їх мало – до 100 злотих, тоді як менша група (20%) виділила значні кошти, що перевищують 500 злотих, з яких 8% – понад 1000 злотих.

Бажання допомогти було пов’язане з такими чинниками, як досвід благодійної діяльності, прямі контакти з іноземцями (особливо українцями) до війни, регулярне висвітлення в ЗМІ триваючих військових дій і долі біженців.

Орієнтовна вартість загальних річних видатків державних органів на допомогу біженцям, склала 15,9 млрд злотих ($3,4 млрд).

Раніше повідомлялося, що Польща не вимагатиме змінювати податкове резиденство українських біженців-підприємців на час війни.