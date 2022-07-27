Рада встановила щомісячні доплати власникам високих бойових нагород

Верховна Рада встановила щомісячну виплату грошової допомоги для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною та удостоєні нагород.

За прийняття відповідного законопроєкту №7141 в цілому з урахуванням пропозицій комітету проголосували 309 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту. Закон з 2023 року встановлює щомісячну виплату грошової допомоги: у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";

у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, – лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі);

у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, – кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні 2 кавалери);

у розмірах від 3-х до 1-ї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери). Фінансування витрат на грошову допомогу здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.

Автор: Михайло Орлюк