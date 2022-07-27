В Італії запрацював український сервіс пошуку та доставки ліків

Український сервіс пошуку та доставки ліків Liki24 запустився в Італії.

Про це повідомили в компанії, передає AIN.UA.

Зазначається, що запуск сайту iki24.it став першим кроком для запуску всіх послуг сервісу Liki24 на ринку. Так, на сайті можна знайти ліки та швидко оформити доставку.

Сервіс отримує інформацію з з великої кількості аптек, що дозволяє в режимі реального часу оновлювати асортимент товарів і ціни на сайті. Крім того, співпраця налагоджується з кур’єрами та місцевими поштовими службами.

Пізніше, після завершення тестового періоду, можна буде оформити ще й швидку кур’єрську доставку товарів у всіх великих містах Італії.

Онлайн-сервісом вже скоро зможуть скористатися й українці – вони матимуть можливість замовити ліки для родичів, які проживають в Італії або переїхали до цієї країни, рятуючись від війни. Перебуваючи, наприклад в Україні, можна буде замовити необхідні медичні препарати на сайті і їх буде доставлено за вказаною адресою в Італії.

Наразі стандартна вартість доставки становить 4,49 євро. Якщо ж вартість замовлення буде більшою ніж 25 євро, препарати та супутні товари будуть доставлені безкоштовно. Вартість ліків відповідає цінам в аптеці, клієнти сервісу не сплачують додаткових комісій (кур’єр надає клієнту чек).

Віцепрезидент з експансії Liki24 Тарас Потічний,розповів, що в першу чергу у планах стартапу була країна Західної Європи, тому обрали Італію. У команді аналізували велику кількість макроекономічних та мікроекономічних показників, у тому числі пов’язаних із медициною та електронною медициною.

Також вибір багато в чому залежав від законодавства країни, яке може забороняти доставку та електронну медичну комерцію. Ще одним важливим фактором була наявність нішевої електронної медицини, наприклад, електронні рецепти. Не у всіх європейських країнах є достатній рівень електронного обороту рецептів.

За словами Потічного, за сукупності багатьох факторів з’явився визначений список, де було 5-6 країн, з яких склався шортлист (2-3 країни). Італія стала першою в фінальному списку.