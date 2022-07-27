Рада спростила митне оформлення партій товарів
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №4517 у другому читанні та в цілому проголосували 312 нардепів, свідчать дані на сайті парламенту.
Законопом пропонується передбачити у Митному кодексі України спрощене декларування партії товарів, що класифікуються у різних субпозиціях згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за одним класифікаційним кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита.
Водночас ця норма не поширюватиметься:
- на підакцизні товари;
- товари, до яких застосовуються різні ставки податку на додану вартість;
- товари, на які відповідно до законодавства встановлені кількісні обмеження імпорту або експорту;
- товари, щодо яких встановлено особливі види мита.
Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроєкт було розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС щодо процедури складання митних декларацій.
У пояснювальній записці зазначається, що "за розрахунками Держмитслужби, з урахуванням фактичних показників імпорту у 2019 році, реалізація положень законопроєкту може призвести до збільшення надходжень ввізного мита до Державного бюджету України на суму близько 150 млн гривень".