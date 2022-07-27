"Укрпошта" завтра запускає в продаж марку "Доброго вечора, ми з України!"

Відзавтра, 28 липня, "Укрпошта" запускає в продаж марку "Доброго вечора, ми з України!".

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Завтра запускаємо марку "Доброго вечора, ми з України!" (плюс конверти та листівки). Трішки покращили дизайн, за який проголосувало більш, ніж 300 тис. українців, і тепер він супер сучасний. Зрозуміло, що буде наш фірмовий мерч (і навіть відкривачка для пляшок). Ну і лайфхак – як відрізнити справжні марку та мерч від несправжніх? На нашому немає трактора "Білорусь", – написав Смілянський.

Марка буде доступна майже в усіх відділеннях країни.

Також марки можна буде придбати онлайн – у магазинах "Укрпошти" на Amazon та EBay.

"Звісно, діють ліміти, щоб більшості клієнтів вистачило марок: 2 аркуші марок кожного номіналу (2+2); конверти першого дня – 2; конверти – 10; листівки – 10", – зазначив Смілянський.