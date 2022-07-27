ФРС США вдруге поспіль підвищила базову ставку

Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку ФРС США підвищив діапазон базової ставки (відсоток, під який комерційні банки у США кредитують один одного на короткі терміни) на 0,75 в.п., до 2,25-2,5%.

Це другий поспіль подібний крок регулятора — найбільш жорстке рішення з 1980-х років, зазначає Bloomberg.

ФРС змушена форсувати підвищення ставки на тлі різкого зростання цін — у червні споживча інфляція становила 9,1%, максимум із 1981 року.

Основними причинами інфляційного тиску стали збої в ланцюжках поставок через локдауни в Китаї, що продовжуються, і наслідки війни Росії в Україні. Особливо чутливим виявилося зростання цін на пшеницю та енергоносії.

ФРС почала підвищувати ставку в березні, з нульових значень (0-0,25%) — це сталося вперше з 2018 року.

Паралельно з червня вона здійснює "кількісне посилення" (quantitative tightening, QT) — розпродає з балансу іпотечні та казначейські облігації, щоб прибрати з ринку "зайву" ліквідність в умовах розгону інфляції.