H&M виставив свій бізнес у Росії на продаж

Шведська H&M Group (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, намагається знайти нового власника для російських активів.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

Потенційним покупцям пропонуються права оренди на близько 170 магазинів у 65 містах, розподільчий центр площею 57,7 тис. кв. м та товарні запаси загальною вартістю $210 млн.

Учасники ринку сумніваються, що в Росії знайдеться гравець, здатний забрати керування такою великою мережею на себе та забезпечити постачання необхідного обсягу одягу.

Джерело видання в галузі підтвердило, що отримало пропозицію про купівлю російської структури мережі в першій половині липня. У H&M до вечора середи коментар не надали.

За словами співрозмовника газети, пропозиції про купівлю російського бізнесу H&M, швидше за все, отримали найбільші російські fashion-рітейлери — Melon Fashion Group (більше 840 магазинів під брендами Zarina, Befree, Love Republic і Sela), група "Спортмайстер" ( більше 600 точок). У компаніях оперативно на запитання не змогли відповісти.

На думку експертів, відмова H&M від постачання своєї продукції в РФ робить продаж одному інтересанту практично неможливим завданням.

Найімовірніше, компанія розпродаватиме сток і поступово пакетами продаватиме права оренди, наприклад, за форматами чи містами.





H&M працював у Росії з 2009 року. У березні 2022 року компанія призупинила продажі в РФ у відповідь на її вторгнення в Україну. Уже 18 липня компанія оголосила про згортання бізнесу в РФ.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.