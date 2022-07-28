Перед судом постануть 14 митників, які допомагали компанії Медведчука незаконно імпортувати нафтопродукти

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень.

Як повідомляє пресслужба ДБР, обвинувальні акти скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2017-2018 років компанія зі сфери впливу нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження – легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

"Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", – йдеться у повідомленні.

Так, працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.