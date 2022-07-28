Підвищення офіційного курсу гривні суттєво збільшило пропозицію валюти на міжбанку, – Данилишин

Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22 та 25 липня суттєво перевищував попит на неї.

Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у Facebook.

"Це, своєю чергою, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня", – зазначив він.

Купівля безготівкового долара США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.