Клименка призначили очільником САП, – Єрмак

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко новий генпрокурор Андрій Костін затвердив його на посаді одразу після свого призначення.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи", – зазначив він.

За словами Єрмака, боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить інвестиційна привабливість та свобода бізнесу в Україні.

"А наша ГПУ, зокрема, має важливу місію – розслідування злочинів Росії проти України. Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців", – підсумував голова ОПУ.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. У парламенті Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше, 19 липня, конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка.

Нагадаємо, меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає зобов’язання української влади забезпечити обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до грудня 2021 року. Обіцянка негайно обрати голову САП також містилася у спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованій за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня.