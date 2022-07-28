Кабмін виділив розвідникам 1,3 мільярда

Кабінет міністрів виділив Головному управлінню розвідки Міністерства оборони 1,25 млрд грн на закупівлю озброєння та здійснення виплат військовослужбовцям.

Відповідне розпорядження уряду №658-р від 26 липня оприлюднили на Урядовому порталі.



Згідно з ним, уряд з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану надав ГУР Міноборони 1,25 млрд грн за програмою "Розвідувальна діяльність у сфері оборони".



Із них 1 млрд грн виділено на закупівлю (ремонт) озброєння, військової техніки, боєприпасів та комплектуючих для них, а 255 млн грн – на здійснення виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану.