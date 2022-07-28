Нацбанк почне продавати валюту на готівковому ринку

Національний банк посилив заходи щодо стабілізації ситуації на готівковому валютному ринку, вирішивши продавати валюту і на цьому сегменті ринку, а не лише на міжбанку.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пост директора департаменту відкритих ринків НБУ Олексія Лупіна.

"Ми ухвалили рішення продавати валюту під цей сегмент, чого не було раніше", – зазначив він.



За словами Лупіна, результати цього рішення будуть видні на ринку у четвер-п'ятницю.



"Треба розвезти готівку по відділеннях, купити її (якщо немає) тощо. Система інерційна", – пояснив директор департаменту.



За його словами, ситуацію дещо ускладнює той факт, що з початку липня частка небанківських обмінників на ринку становить 78%.



"Але рішення ухвалено – додамо", – сказав Лупін.

Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$.