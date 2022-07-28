Суд передав АРМА активи 19 підконтрольних Росії компаній вартістю 8 мільярдів, – Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора передав в АРМА активи 19 українських компаній, підконтрольні РФ та її резидентам, на загальну суму 7,75 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, за клопотанням прокурорів суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками.

Також були передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Зазначається, що прокурорами ОГП здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України).