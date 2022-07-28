"Укравтодор" попросив кредиторів про відстрочку виплат за євробондами на $700 мільйонів

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), яке розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн із погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, звернулося до їхніх власників із пропозицією про дворічне відстрочення виплат за цими паперами та продовження терміну їхнього обігу.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Пропозиція надає "Укравтодору" звільнення від відтоку ліквідності … протягом 24 місяців, що дозволяє йому зосередити наявні фінансові ресурси на необхідних зусиллях щодо відновлення та обслуговування дорожньої мережі в Україні", – зазначили в компанії.



Враховуючи великі суми екстреної бюджетної підтримки, що надається нині міжнародними партнерами уряду України для фінансування основних держфункцій, "Укравтодор" вважає подальше обслуговування свого зовнішнього боргу тимчасово недоцільним.



"Укравтодор" просить держателів схвалити запропоновані зміни на умовах, по суті аналогічних умов, запропонованих Україною, гарантом цінних паперів, у зв'язку із запитом згоди на випуск єврооблігацій", – йдеться у документі.



Заявки від власників єврооблігацій приймаються до кінця робочого дня 9 серпня, а оголошення результатів очікується 10 серпня.



Компанія уточнила, що найближчі виплати з єврооблігацій з 24 грудня 2022 року та наступні за ними запропоновано перенести відповідно на 24 грудня 2024 року. У цей період на них нараховуватимуться відсотки за поточною ставкою.

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Як повідомлялося, Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відстрочення виплат за ними на два роки вказала, що очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.

"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано оплату боргів за "зеленим тарифом".

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розмістило під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25% у червні 2021 року.

Нагадаємо, минулого тижня Україна звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію вже підтримали кредитори України з країн G7 та членів "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.