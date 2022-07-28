Україна та Словенія посилять співробітництво у сфері кіберзахисту

Держспецзв’язку та Урядовий офіс Республіки Словенія з інформаційної безпеки у сфері кіберзахисту підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Зазначається, що документ дасть можливість об’єднати зусилля для розроблення та розповсюдження нових технологій, які сприяють запровадженню безпечного глобального інформаційного простору; а також напрацювання спільних підходів у протистоянні кіберагресії.

Підписання відбулося у присутності глав зовнішньополітичних відомств обох країн. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, підписання такого Меморандуму про взаєморозуміння – це новий етап кібердіалогу, який дозволить взаємно посилити стійкість інформаційних систем перед атаками російських хакерів.

Документ передбачає співпрацю за такими ключовими напрямками: