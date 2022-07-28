Суд передав Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Дерипаски в управління АРМА

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", підконтрольне структурам російського мільярдера Олега Дерипаски.

Відповідне рішення суд ухвалив 13 липня, повідомляє Finbalance із посиланням на дані судового реєстру.

Зокрема, рішенням суду в управління АРМА передано:

корпоративні права у вигляді 13,9645% статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що прямо належать ТОВ "Компанія "Алюміній України", у розмірі 212,84 млн грн;

корпоративні права у вигляді 86,0355% статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що прямо належать ТОВ "Гуардон Україна", у розмірі 1,31 млрд грн;

корпоративні права у вигляді 99,0054% статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать арубській компанії Gandela International A.V.V., у розмірі 529,34 млн грн;

корпоративні права у вигляді 0,9946 % статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать ще одній арубській компанії Gordal Holdings A.V.V., у розмірі 5,32 млн грн;

корпоративні права у вигляді 0,5584% статутного капіталу ТОВ "Гуардон Україна", що належать арубській компанії Gandela International A.V.V. у розмірі 8,53 млн грн;

корпоративні права у вигляді 99,4416% статутного капіталу ТОВ "Гуардон Україна", що належать арубській Gordal Holdings A.V.V., у розмірі 1,52 млрд грн.

Зареєстровані на Арубі компанії Gandela International AVV та Gordal Holdings A.V.V. фігурували у схемі продажу Миколаївського глиноземного заводу групою "РусАЛ" Дерипаски світовому трейдеру Glenсore, однак ця угода завершена не була.

Як повідомлялося, раніше суд арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, що належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія Алюміній України".

Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років.

У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що "Русал" продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска зберіг контроль над заводом.

Миколаївський завод випускає 1,7 млн тонн на рік (близько 20% від загального випуску глинозему "Русала"), це другий найбільший глиноземний актив компанії.

1 березня 2022 року компанія "РусАл" російського олігарха Олега Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

Наприкінці квітня суд також арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.