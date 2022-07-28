Американська Koch Industries продала свої заводи з виробництва скла в Росії

Американський промисловий концерн Koch Industries продав бізнес свого підрозділу Guardian Glass із виробництва листового скла в Росії місцевому забудовнику, власнику БК "ФСК" Володимиру Вороніну.

Як повідомили у компанії покупця, відповідну угоду вже підписано, передає російський Інтерфакс.

Вона передбачає придбання заводів з виробництва листового скла в Рязані та Ростовській області. Вартість угоди не розголошується.

Як повідомлялося, у квітні американська Koch Industries оголосила, що розробляє стратегію виходу з Росії, хоча ще наприкінці березня президент і головний виконавчий директор компанії Дейв Робертсон захищав рішення продовжити роботу в Росії.

Koch Industries через Guardian Industries володла двома склозаводами в Росії потужністю виробництва 1650 тонн скла на добу, де працює 600 співробітників.

Koch Industries – одна з найбільших приватних компаній у США. Була заснована у 1940 році Фредом Коуком та партнерами. Спочатку займалася нафтопереробкою, зараз її підрозділи та дочірні підприємства займаються видобутком, торгівлею, переробкою нафти, хімічним виробництвом, виробництвом штучними волокон і пластмас. В компаніях, що входять до складу Koch Industries, працює близько 50 тисяч осіб у США та ще 20 тисяч – у 59 інших країнах.